La contundente afirmación de Pedro Rodríguez sobre el genocidio de Israel: "Para asesinar de esta manera hace falta un Excel"

Pedro Rodríguez ha destacado en Al Rojo Vivo las "matemáticas del genocidio" de Israel en la Franja de Gaza, dejando claro que, para asesinar como lo están haciendo, no hace falta una acción concreta, "hace falta un Excel".

De esta forma, ha explicado que, en este caso, se estimó que los dos millones de civiles atrapados en Gaza necesitaban "62.000 toneladas al mes".

"Durante meses no ha entrado nada de comida", ha recordado, haciendo referencia al bloque de ayuda humanitaria.