El consejo de Revilla al rey Juan Carlos: "Podría reconciliarse con el pueblo español si pidiese perdón de verdad y repatriase el dinero"

"Esa última etapa es un auténtico desastre con el exilio fiscal que adoptó al irse de este país", ha añadido Revilla en Al Rojo Vivo sobre la vida del monarca desde que abdicó en 2014. Además, ha mostrado su indignación con las quejas respecto a que Felipe VI le retirase en 2020 la asignación económica.

El rey Juan Carlos vuelve a ser noticia. Lo es por la inminente publicación en España de 'Reconciliación', el libro de sus memorias, que llegará a nuestro país el próximo 5 de diciembre de la mano de Planeta.

Miguel Ángel Revilla ha hablado al respecto y ha expresado su decepción con el monarca: "Yo veneraba a este hombre por el recuerdo de la noche del 23-F, y lo expresé en mi primer libro, pero eso no excluye que haya que laborar la última etapa de su vida, en la que ha tenido un comportamiento nada ejemplar que no puedo tolerar".

Por ello, el expresidente de Cantabria cree que es necesario que el rey emérito restituya el daño generado a la sociedad española: "La reconciliación con el pueblo español podría conseguirla si pidiese perdón de verdad y repatriase el dinero".

"Esa última etapa es un auténtico desastre con el exilio fiscal que adoptó al irse de este país", ha añadido Revilla en Al Rojo Vivo sobre la vida del monarca desde que abdicó en 2014. Además, ha mostrado su indignación con las quejas respecto a que Felipe VI le retirase en 2020 la asignación económica. "Que se esté quejando de que no tenga pensión me parece un sarcasmo", ha concluido Revilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.