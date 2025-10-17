¿Cómo va a comportarse el PP con Vox ante las próximas elecciones autonómicas? "Hay una fuerte discusión interna": el análisis de Montesinos

El periodista Pablo Montesinos analiza esta disputa entre ambos partidos de la derecha ante las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía, previstas para el próximo año 2026.

En 2026, tocan elecciones en Castilla y León y Andalucía y si en ellas vuelve a gobernar el PP, pueden depender de Vox. O volver, en el caso de Castilla y León.

Esto es, "pueden depender de un partido que lidera un señor al que, según Feijóo, se le ha ido la pinza", afirma Antonio García Ferreras para dar paso al periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', quien analiza esta situación e informa del "importante debate" que hay en el PP para ver cómo responder a los de Abascal.

Esta semana, recuerda el periodista, hemos visto un punto de inflexión cuando Feijóo criticaba directamente a Abascal, denunciando una pinza entre Vox y el Gobierno. Sin embargo, hay barones territoriales a los que esta disputa puede no venirles bien porque tienen que negociar con Vox los presupuestos de su región: "Si no, tendrían que apretar el botón rojo de las elecciones".

En Valencia, no obstante, afirma Montesinos, las negociaciones están bastante más encapsuladas, pero "existe un debate interno muy fuerte en el PP sobre cómo responder a Vox. Y, después, una prueba de fuego evidente, tanto en Andalucía como en Castilla y León", remata. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.