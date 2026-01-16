Cinco bases controladas por Dinamarca y cientos de efectivos: así es el equipamiento militar en Groenlandia

En plena escalada de tensión con EEUU, el Gobierno danés ha iniciado una maniobra de ejercicios de resistencia ártica con el objetivo de proteger la isla y tener un destacamiento mayor y permanente: más efectivos, un mayor despliegue de aviones de transporte, buques de guerra adicionales y la preparación del terreno.

Diferentes países han mostrado su apoyo total a Groenlandia tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible ocupación e incluso compra del territorio. Así, han enviado o han estudiado enviar militares y efectivos para respaldar al pueblo ártico, que cuenta con pequeñas bases y un número reducido de unidades.

En 'Al Rojo Vivo' se ha analizado cómo es una misión de estas características en una zona completamente helada. Station Nord, Mestervig, Kangerlussuao, Groenndal y el mando conjunto ártico de la capital, Nuuk, son las cinco bases militares que controla formalmente Dinamarca, país competente de la seguridad de la isla.

En total, Dinamarca tiene una dotación permanente de unos 200 militares pero también hay presencia fija estadounidense. En el norte se encuentra la base espacial de Pituffik que cuenta con un personal estadounidense de entre 150 y 200 militares convirtiéndose en la base más grande de Groenlandia.

En plena escalada de tensión con EEUU, el Gobierno danés ha iniciado una maniobra de ejercicios de resistencia ártica con el objetivo de proteger la isla y tener un destacamiento mayor y permanente. Esto incluye más efectivos humanos y mayor despliegue de aviones de transporte, buques de guerra adicionales y preparación del terreno para poder operar con cazas F-35.

Apoyo europeo

Varios países europeos han materializado ya sus ofertas de sumarse a participar en estos ejercicios de resistencia. Por su parte, Francia ha enviado 15 especialistas en montaña más un contingente de 30 militares, mientras Alemania ha aportado una unidad de reconocimiento de 13 militares que estarán encargados de operar con eurofighters en la isla.

Suecia ha enviado tres efectivos, Noruega y Finlandia dos y Reino Unido y Países Bajos, uno. Todos ellos se sumarán a las labores de reconocimiento.

Desde España, aún se desconoce si se sumará y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que están valorando si reforzarán la vigilancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.