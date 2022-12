La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha estado en Al Rojo Vivo y ha dado su opinión sobre el caso Bárcenas. "A lo mejor resulta que el Bárcenas era un mago de las finanzas", ha afirmado al referirse a las cuentas con millones de euros que el extesorero tiene fuera de España. Asimismo, ha defendido que el Partido Popular haga crítica a la hora de valorar lo ocurrido.

Cifuentes, de nuevo, ha respaldado a Mariano Rajoy y una vez efectuadas las declaraciones de los secretarios generales del PP ante el juez de la Audiencia Nacional, opina que "ir a declarar no es algo negativo". Ha destacado en este sentido que se muestra partidaria de que se sienten delante de Pablo Ruz "quienes el juez considere".

Sobre la reacción ciudadana, comprende el distanciamiento hacia la clase política, "entiendo que el ciudadano esté horrorizado".

Mariano Rajoy ha adelantado que llevará a cabo modificaciones en el Partido Popular en otoño y Cifuentes lo interpreta como una mejora. "Creo que la respuesta del partido intenta evitar que algo como lo ocurrido vuelva a pasar", ha añadido.

Preguntada por Cristina Pardo acerca de su futuro político, Cifuentes ha revelado que se ve acabando la legislatura como delegada del Gobierno y no ha querido aventurar posibles nuevos puestos políticos que pueda desempeñar, "no tengo ninguna ambición más allá de eso". No obstante, ha afirmado que está trabajando de forma intensa, "estoy dejando lo mejor de mi misma y estoy satisfecha", ha dicho.