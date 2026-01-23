César Franco, tras el informe preliminar de la CIAF: "Lo que hay que determinar es por qué se produjo esa rotura en la vía"

El ingeniero industrial y director del Colegio de Ingenieros Industriales ha explicado en Al Rojo Vivo que el informe preliminar de la CIAF reconstruye con precisión lo ocurrido y que, por ahora, no se puede atribuir el accidente a una falta de conservación de la vía.

El ingeniero industrial y director del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, César Franco, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el informe preliminar de la CIAF, que apunta a la rotura de la vía como la principal hipótesis del accidente ocurrido en Adamuz. "Este informe ofrece una secuencia bastante exacta de los hechos que terminaron desembocando en la catástrofe", señala.

Según Franco, el documento apunta de forma clara a un fallo en la infraestructura, aunque sin determinar todavía su origen. "Efectivamente, se habla de un problema en la vía, pero no se concreta la causa. Ahora hay que analizar por qué se produjo esa rotura: si se trata de un defecto de fabricación, un fallo en la soldadura o un problema de tensiones internas", explica.

El ingeniero subraya que será clave identificar la causa última que provocó que el carril se elevara ligeramente y acabara fracturándose al paso de los trenes. "En función de ese origen, habrá que adoptar medidas en los procesos de fabricación y en los sistemas de inspección", añade.

Sobre el estado actual de la investigación, Franco recalca que el análisis técnico está ya en marcha. "Todas las piezas se encuentran en el laboratorio. Se está recopilando información no solo del tramo dañado, sino también de los tramos adyacentes y de la vía hacia atrás, así como del carril paralelo, para poder comparar y localizar con precisión el punto de ruptura".

En relación con el mantenimiento de la red ferroviaria, Franco apunta a una reflexión más amplia: "No se trata de dejar de construir infraestructuras, sino de repartir y equilibrar mejor los recursos, dando más peso al mantenimiento". No obstante, matiza que en este caso concreto no se puede señalar directamente a una falta de conservación. "Estamos hablando de un tramo que acababa de ser inspeccionado, y de una infraestructura recientemente renovada".

