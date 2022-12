No es una decisión definitiva, de hecho solamente es un dictamen provisional, pero es un toque de atención importante. Todo viene por una denuncia de una empresa de transporte de Cataluña que lo elevó al juzgado catalán y este lo elevó a la UE. Y la respuesta es que este impuesto, no tiene justificación. Un gravamen que se suma al impuesto de hidrocarburos, directamente al consumidor y que, supuestamente sirve para ayudar a financiar sanidad y medioambiente. Este llamado céntimo sanitario, realmente es más que un céntimo, se grava en una horquilla que va entre el 1.2 euros a los 4.8 el litro de carburante. 13 comundiades autónomas, prácticamente todas lo aplican y según el gobierno, desde que empezó a implantarse, allá por 2002, se ha recaudado 13.000 millones de euros. ¿Qué pasa entonces? ¿qué dice el tribunal europeo de justicia?



No es la primera vez que Europa advierte sobre este céntimo sanitario. Ya en 2008 la comisión europea lo consideró ilegal y, de hecho, abrió un procedimjiento de infracción contra España.



Si finalmante esto se lleva a cabo, habría que devolver ese dinero ¿quién y a quién devolverlo?. Pues bien, durante todo este tiempo, desde 2002, las empresas y nosotros, los particulares, hemos pagado ese plus en la gasolina para sanidad, para medioambiente. Ese dinero ha revertido en las comunidades autónomas. Así hasta 13.000 millones de euros, como dice el Gobierno. Si finalmente esto se tumba, se tumba el céntimo sanitario, la sentencia de Justicia de Europa podría obligar a devolver a empreas y particulares esos 13.000 millones de euros y ese dinero tendría que salir de las CCAA. Según muchos podría traducirse en los consiguientes recortes porque, teniendo en cuenta los números de las comunidades autónomas, un gasto así podría ser un golpe brutal.



Ahora, lo que intenta el gobierno es que en caso de tener que eliminar este impuesto, no tuviese que devolver esos 13.000 millones de euros y luego está la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, que directamente dice que no es aplicable esta sentencia, de producirse, que no afectará al futuro de nuestro céntimo sanitario.