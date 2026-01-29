Cembrero, sobre la petición del PP de que Sánchez comparezca por el accidente de Adamuz: "Es muy poco razonable, nunca un primer ministro ha comparecido"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero critica esta acción del PP de pedir que el presidente del Gobierno comparezca en la Cámara Alta por ese asunto. En el vídeo, todos los detalles.

A petición del Partido Popular, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dará explicaciones en el Senado sobre el accidente de Adamuz en el que 45 personas perdieron la vida. La investigación, no obstante, está aún en una fase muy incipiente. Los 'populares' también pedían la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero critica esta acción del PP de pedir que Sánchez comparezca en la Cámara Alta por ese asunto: "Hemos tenido accidentes de trenes recientemente en Europa, en Grecia, Alemania o Italia, y nunca el primer ministro ha comparecido, por lo que la petición que formula el PP me parece muy poco razonable".

Quién si debe comparecer, asegura Cembrero, es quien lo está haciendo: Óscar Puente, titular de Transportes: "Entiedo que tiene que comparecer en todas partes, y ya lo ha hecho con frecuencia. No sé si ha ido hasta el fondo, le quedan cosas por explicar".

Y más allá de esto, apunta por último el periodista, "hay que recordar que hoy en día, a raíz de este accidente, hay 86 tramos en España de velocidad reducida, y que Rodalies funcionan mal y lleva muchos años funcionando mal. Por tanto, el sistema ferroviario no se limita solo a este trágico accidente de Adamuz".

