Cembrero desmiente al CIS de Tezanos que da al PSOE 15 puntos de ventaja sobre el PP: "Una vez más, no es creíble"

"Las demás encuestas apuntan a otra dirección", afirma y critica el periodista Ignacio Cembrero sobre el barómetro de octubre que acabamos de conocer en directo en 'Al Rojo Vivo'. En el vídeo, los detalles.

El barómetro de octubre del llamao CIS Tezanos da al PSOE hasta 15 puntos de ventaja sobre el PP, aunque la mayoría de derechas sería más que suficiente para gobernar: "No es creíble", afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero.

Es cierto que, añade Cembrero, "sin lugar a dudas, el PSOE no está en su peor momento electoral, está mejor que a finales de la primavera, pero una vez más el CIS no es creíble porque todas las encuestas privadas apuntan a otra dirección y cuando los españoles han ido a las urnas han dado a grandes rasgos, con matices, la razón a las encuestas privadas".

De este modo, recuerda, por ejemplo, la encuesta de Sigma Dos que publicó este domingo 'El Mundo' y que "arroja claramente una victoria del PP, con el 30%", informa el experto: "No es una victoria amplia; pero lo más preocupante, y eso sí que se refleja también en la del CIS, es que Vox crece. Por ende, "Vox será un socio fundamental en un hipotético gobierno de Feijóo con mucho más peso de lo que el líder del PP desearía", concluye. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

