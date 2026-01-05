Cembrero, sobre Delcy Rodríguez: "No creo que vaya a ser la 'Adolfo Suárez' de Venezuela"

Después de que Donald Trump haya capturado a Nicolás Maduro y a su mujer, el periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza la figura de la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta ahora, vicepresidenta del país. En el vídeo, los detalles.

El sábado, 3 de enero, Maduro fue detenido junto a su mujer en una operación de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta'. Horas después de ser capturados, ambos fueron trasladados a Nueva York donde este mismo lunes declararán ante el juez (en torno a las 12:00 horas en Nueva York, las 18:00 horas en España).

Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez, la que era su vicepresidenta, ha sido la designada como su sucesora y este mismo lunes jurará el cargo para tomar las riendas del país entre advertencias de Estados Unidos: "Si no hace lo correcto, pagará un precio mayor que Maduro", aseguraba Trump, quien descartó a María Corina para liderar Venezuela: "No tiene el respeto de su país para gobernar", aseguraba este mismo sábado en una comparecencia ante los medios en Mar-A-Lago.

"No creo que Delcy Rodríguez vaya a ser la 'Adolfo Suárez' de Venezuela, es decir, alguien que sale y que viene de las entrañas del régimen y que lo desmantela", asegura el escritor y periodista Ignacio Cembrero.

"Mi impresión es que vamos a una prolongación del chavismo, pero tutelado y trabajando para los intereses de EEUU", añade Cembrero, confesando, no obstante, que "ojalá" se equivoque: "Pero creo que no podemos presagiar que Venezuela vaya camino de una democracia, además, Trump en su discurso del Mar-A-Lago no pronunció ni una vez la palabra democracia", sentencia Cembrero.

