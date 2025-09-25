Cembrero, sobre Ana Redondo: "Me llama la atención su torpeza a la hora de gestionar el tema de las pulseras antimaltrato"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en relación con los fallos de las pulseras antimaltrato. En el vídeo, los detalles.

"Me llama la atención la torpeza y la falta de reflejos del Gobierno, en especial de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la hora de gestionar el asunto de los fallos de las pulseras antimaltrato, afirma en Al Rojo Vivo el periodista y escritor Ignacio Cembrero.

Era evidente que cuando saliera el Informe Anual de la Fiscalía 2024, añade Cembrero, "el Gobierno tenía que coger el toro por los cuernos, anticiparse y dar una explicación. Sin embargo, no lo ha hecho y, cuando ha tenido que dar explicaciones, no había preparado el discurso y ha incurrido en todo tipo de contradicciones".

No obstante, confiesa que no le sorprende, porque tenemos unos Gobiernos bastante opacos: "España es un país donde el Gobierno y las Administraciones, en general, incluidas las Comunidades Autónomas, no les gusta dar información ni transparencia", afirma Cembrero.

Tanto es así, sostiene el periodista, que tenemos una Ley de Transparencia "que es una birria comparada con la de otros países europeos". Este caso afecta a la ministra de Igualdad, "pero podría dar también otros muchos ejemplos", remata Cembrero. En el vídeo podemos ver completa su exposición.