“Estoy muy decepcionado por todo lo que ocurrió el viernes en el Consejo de Ministros, no por sus previsiones porque juegan a que sean muy pesimistas, pero está el detalle de la prórroga de la subida del IRPF y los nuevos impuestos que se aplicarán en las próximas semanas, que lo único que indica es que el Gobierno insiste en que el crecimiento se produzca por la vía de los ingresos, algo que no nos sacará de la crisis ni ahora, ni mañana, ni en 2016”, opina John Müller, del diario El Mundo. “La sensación que tengo es que el Gobierno se ha rendido. No puedes tener un 27% de paro”.

Por su parte, Antonio Miguel Carmona, miembro del Comité Federal del PSOE, ha asegurado que “hay un dato político para la desesperanza, y es que el Gobierno nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Profundizar en las mismas reformas es cavar en el mismo hoyo. El consumo está derrumbado y no es compensado con las exportaciones, porque como dice De Guindos no hay un avance en la economía mundial”.

Jesús Maraña ha recordado que el pasado 20 de marzo Rajoy dijo lo siguiente: “Las previsiones no son quinielas, son objetivos de política económica que deben cumplirse. Ayer dijo que podían haber hecho otras previsiones, pero no será jugar limpio”.