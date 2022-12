El paro registrado disminuyó en noviembre respecto al mes anterior en 2.475 personas. Es el primer descenso contabilizado en un mes de noviembre de toda la serie histórica. Antonio Miguel Carmona recuerda que el español que se ha marchado fuera no se contempla en el paro registrado, e insiste en analizar el número de afiliados a la Seguridad Social, que disminuye en casi 67.000.



Carmona sostiene que baja el paro especialmente porque hay gente que no se anota en el desempleo. "Es esperanzador ver crecer a Alemania, Francia y Reino Unido; pero España no crece por culpa de la política económica de Rajoy".



El Gobierno interpreta estos datos como una "evolución favorable" del paro y del desempleo. Jesús Maraña defiende que el resto de datos económicos no acompañan a los datos del paro para poder hablar de una clara mejoría. "El 25% de las familias vive de la pensión del abuelo. Aún no podemos decir que hemos tocado fondo en la destrucción de empleo". Maraña resalta la importancia de la EPA, "la encuesta que revela qué cantidad de gente realmente no tiene trabajo".