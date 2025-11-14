Carmen Morodo señala que Sánchez tiene "buenos gustos musicales" tras su visita a Radio 3, pero asegura que "todos están ya en campaña"

Muchos han interpretado esta visita del presidente del Gobierno a la radio musical como un acto de precampaña. En este vídeo podemos conocer la valoración de la periodista Carmen Morodo.

Pedro Sánchez ha acudido a Radio 3, donde ha hablado de la música y los grupos que le gustan y donde, por supuesto, ha vuelto a remarcar, como ya lo hizo en sus redes sociales, el último disco de Rosalía, Lux. Muchos han visto en este movimiento del presidente un acto de precampaña para capar el voto indie, ya que el presidente ha demostrado desde siempre ser un gran fan de esta música.

"Tenemos que valorar que el presidente del Gobierno tiene muy buenos gustos musicales", afirma la periodista Carmen Morodo, subdirectora de La Razón. Pero ahora bien, "creo que todos, no solo Pedro Sánchez, está ya en camapaña electoral porque nadie sabe que va a pasar a unos meses vista. Otra cosa es ese slogan de que 'yo voy a agotar la legislatura' y ningún Gobierno va a decir lo contrario", añade.

Pero sin duda, recalca la periodista, que esta visita del presidente a esta radio musical, "forma parte de una campaña de humanizar, como hicieron en las anteriores elecciones, y también de acercarse a un público más joven que está desecontento con la gestión". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

