Carmen Morodo analiza a Pedro Sánchez en modo "indie": "Forma parte de una campaña para humanizarse y acercarse a un público que está descontento"

Carmen Morodo interpreta el giro indie de Pedro Sánchez como una maniobra calculada: valora su gusto musical, pero recuerda que "todos están en campaña" y que el objetivo es conectar con un electorado joven y desencantado.

Pedro Sánchez ha recuperado en las últimas semanas su faceta más indie. Primero fue su cuenta de TikTok, donde ha comenzado a recomendar cada semana una canción y un libro. Después dio un paso más en X, felicitando a Rosalía por "el deslumbrante lanzamiento de LUX".

Este jueves sorprendió al aparecer en Radio 3, donde confesó que el nuevo álbum de la artista le ha parecido "una maravilla". "Me lo he escuchado del tirón", aseguró el presidente del Gobierno.

La periodista Carmen Morodo también ha comentado este giro de imagen en Al Rojo Vivo: "Creo que tiene buenos gustos musicales, eso se lo podemos valorar". Al mismo tiempo, ha recordado que no se trata de un movimiento aislado: "Todo el mundo —no solo Pedro Sánchez— está en campaña electoral, porque nadie sabe qué va a pasar de aquí a unos meses".

Este renovado perfil más cercano forma parte, según Morodo, de una estrategia de "humanización" ya utilizada anteriormente por el PSOE. "Un intento de conectar especialmente con un público joven y desencantado por cuestiones como la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo, y no solo con el electorado femenino", ha concluido.