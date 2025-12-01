Carmen Morodo analiza la concentración del PP contra el Gobierno: "Esto no sirve para desestabilizar a Sánchez"

La periodista Carmen Morodo analiza la concentración de este domingo en Madrid, en el Templo del Debod, convocada por el PP para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. En el vídeo, los detalles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a convocar este domingo, una concentración en Madrid, esta vez en el Templo del Debod, para protestar de nuevo contra Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Para Carmen Morodo, periodista y subdirectora de 'La Razón', "esta concentración tiene un sentido más interno, de análisis dentro de la derecha, que no para desestabilizar a un Gobierno que bastantes problemas tiene, pero que esto [manifestación] no cambia su situación y bloqueo parlamentario".

A la pregunta de Antonio García Ferreras de si cree, entonces, que esta concentración la ha hecho el PP por Vox [por competir con Vox], Morodo responde de forma afirmativa.

"Sí. La legislatura se hace muy larga y en estos momentos el PP no tiene un instrumento parlamentario ya que una mocción de censura no saldría adelante, ni tampoco hay voluntad de hacer una cuestión de confianza, que es lo que creo que debe hacer un presidente cuando se queda sin mayoría parlamentaria".

Por tanto, añade la periodista, que esta concentración del domingo ha servido o se hizo con la intención de "reivindicar o poner en escena el liderazgo de Núñez Feijóo". En el vídeo podemos ver al completo su exposición y análisis.

