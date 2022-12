Ferreras pregunta a Carme Chacón por la política socialista de 'un militante, un voto', pero la política catalana apuesta por "un progresista, un voto. El problema no lo tenemos dentro y me parece poco edificante que tenemos que cerrarnos y resolverlo internamente, el problema es de confianza con la gente".

La política socialista valora las elecciones europeas como el peor resultado que han obtenido nunca y "probablemente uno de los peores momentos. Estamos diciendo que desde el año 2008, de cada 10 ciudadanos que confiaron en nosotros hemos perdido 7. Me preocupa que la respuesta que estamos dando es hablar de nosotros mismos".

Chacón apuesta por primarias abiertas pero el secretario general del partido podría pensar que no le apetece ser elegido por alguien que no es militante. "Lo que tenemos que restablecer es el cordón umbilical con la gente. Necesitamos el pulso de la gente. Si el PSOE fuera ahora mismo un restaurante, la gente no confía en nuestros platos. Hacemos una asamblea en la cocina y cambiamos al cocinero. No es así, hay que abrir puertas y que la gente lo vea todo por dentro".