Carlos Segovia reacciona a las amenazas de Trump a la Unión Europea: "Es un delirio"

El periodista ha analizado la política del presidente de Estados Unidos hacia Europa, destacando que hasta figuras de Wall Street le están advirtiendo de que es un error. "Conociéndole, a lo mejor en unos meses dice otras cosas".

La tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea continúa creciendo. Para Donald Trump, las actividades de la Unión Europea y otros organismos socavan la libertad y la soberanía.

Carlos Segovia ha reaccionado a las amenazas del presidente estadounidense, que ha advertido a Europa asegurando que va "por mal camino" tras la multa de Bruselas a 'X'.

"La política de Trump hacia Europa es un delirio", ha asegurado el periodista, indicando que esto es algo que también le están diciendo figuras de Wall Street. "¿Qué sería de ellos si Europa se diluye?", ha preguntado.

De esta forma, ha indicado que los intereses financieros son tan importantes, que a EEUU le interesa una UE "fuerte" que no esté "al albur" de otras potencias. Por tanto, ha intentado restarle importancia señalando que, conociendo a Trump, a lo mejor dentro de unos meses "dice otras cosas".

