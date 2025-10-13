Carlos Segovia carga contra el CIS de Tezanos que da al PSOE 15 puntos más que al PP: "Me parece una pena el desprestigio de esta institución"

"Sería muy bueno tener un organismo de todos, que hiciera encuestas creíbles y que no estuvieran al servicio del Gobierno, me parece lamentable que siga al frente una persona del partido", afirma en este vídeo el periodista.

El periodista de 'El Mundo', Carlos Segovia, critica al CIS de Tezanos tras los últimos datos que acabamos de conocer en directo en 'Al Rojo Vivo': el barómetro de octubre dispara al PSOE hasta el 34,8% en intención de voto y le da 15 puntos de ventaja sobre el PP, aunque la suma de las derechas llegaría a la mayoría absoluta para poder gobernar.

"Que todas las demás encuestas estén equivocadas, salvo el CIS... Recordemos que daba en la Comunidad de Madrid empate técnico cuando luego ganó Ayuso por una mayoría bastante amplia", critica el periodista, señalando, a su vez, que le da "pena" este "desprestigio" del CIS.

"Es una institución pública muy importante que es guía para partidos políticos que no tienen presupuestos para hacer encuestas y sería muy bueno tener un organismo de todos, que hiciera encuestas creíbles y que no estuvieran al servicio del Gobierno, me parece lamentable que siga al frente una persona del partido", remata Segovia. En el vídeo podemos ver completo el análisis.

