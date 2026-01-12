Carlos Segovia, sobre el acuerdo de financiación de Sánchez con Junqueras: "Es uno de los mayores escándalos de esta legislatura"

"Resulta tan ganadora Cataluña con este reparto que rompe los principios sagrados del PSOE de progresismo y solidaridad", afirma Carlos Segovia, que destaca que no se puede dar a Cataluña "un 182% más que a Extremadura por habitante".

Antonio García Ferreras analiza en el plató de Al Rojo Vivo las declaraciones de Oriol Junqueras en las que ha asegurado que se ha reunido varias veces en secreto con Pedro Sánchez mientras desde Ferraz defienden que no tienen por qué dar explicaciones de sus reuniones. Además, desde el PSOE defienden el acuerdo con Junqueras sobre el modelo de financiación. Un acuerdo que, para sacarlo adelante, el Ejecutivo no solo se enfrenta a la dificultad de convencer a las comunidades en las que hay división, también debe hacer frente al aluvión de críticas y opiniones entre las voces socialistas. Algunos dicen apoyar al presidente, Pedro Sánchez, pero otros como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, preferirían "perder las elecciones" antes "que la dignidad".

Carlos Segovia afirma que "es uno de los mayores escándalos de esta legislatura": "No se ha llegado tan lejos como el cupo catalán, pero eso no nos puede evitar tener una visión muy crítica de lo que ha ocurrido". "Resulta tan ganadora Cataluña con este reparto que rompe los principios sagrados del PSOE de progresismo y solidaridad", afirma Segovia, que destaca que "hay que acordar con Cataluña el nuevo modelo, como con el resto de comunidades, pero no hasta el punto de darle un 182% más que a Extremadura por habitante con la diferencia de renta que hay entre ambas".

Además, el subdirector de 'El Mundo' recuerda que "ha dejado fuera a Navarra y País Vasco": "Si le preocupa tanto a María Jesús Montero acortar diferencias de lo que reciben las comunidades por habitante, ¿no le preocupa de que tengan casi un 70% más de vascos y navarros?". "Puede que sea todo una milonga y nunca se vote, pero ha quedado retratado de lo que es capaz de hacer Sánchez con principios que deberían estar en piedra en el PSOE y que nunca se deberían traspasar", señala Segovia.

Por último, Antonio García Ferreras critica que "oculten que hay reuniones secretas con alguien que decían que no podía formar parte y que digan que hay principios de ordinalidad, pero solo para uno "por lo que "más pagan, más se llevan".

