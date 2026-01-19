Carlos E. Cué señala que la situación es "bastante desconcertante": "Va a haber una presión fortísima de las víctimas para ver qué ha podido pasar"

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo las causas del accidente ferroviario de Adamuz y lo ha comparado con el siniestro del Alvia en Galicia, donde desde el inicio existía una hipótesis clara. "Aquí no ocurre eso", ha advertido.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha puesto el foco en Al Rojo Vivo en las causas del accidente ferroviario de Adamuz, subrayando que, por el momento, se han descartado tanto el error humano como un posible exceso de velocidad o fallos en la vía. "La situación es bastante desconcertante", ha afirmado.

Cué ha explicado que, aunque las investigaciones suelen requerir tiempo para ofrecer conclusiones detalladas, en este caso ni siquiera existe una hipótesis inicial clara. Lo ha comparado con el accidente del Alvia en Galicia, donde desde el primer momento había una línea de investigación evidente. "Aquí no ocurre eso", ha señalado.

Según el periodista, el propio Gobierno reconoce no saber todavía qué ha sucedido. "Es lo que trasladó anoche el ministro Puente. Los técnicos nos dicen que es algo muy extraño", ha añadido.

Cué advierte además de que en las próximas horas aumentará la presión para obtener respuestas. "Va a haber una presión fortísima de las víctimas para ver qué ha podido pasar. No creo que ni las víctimas ni el clima político soporten la idea de esperar semanas o meses para saber qué ha pasado".

