Carlos Cué, tras las palabras de Vox sobre el accidente de trenes en Adamuz: "Desconfíen de la enorme cantidad de bulos que van a circular"

El periodista Carlos Cué responde en este vídeo a las palabras del líder de Vox, que en unos momentos tan delicados está usando el fatal accidente ferroviario para enfangar el tablero político cargando contra el Gobierno.

Apenas unos minutos después de conocer la tragedia del accidente de tren de Aldamuz (Córdoba), el líder de Vox, Santiago Abascal, no tardó en escribir esto en sus redes sociales: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político".

Acusaciones que además ha seguido realizando a lo largo de este lunes. Carlos Cué, periodista de 'El País', aseguraba que es un momento terrorífico para fiarse solo de los expertos y de los medios de información serios: "Lo vimos con la DANA; Moncloa tiene además detectadísimos que son movimientos organizados para trasladar en momentos así desconfianza en las instituciones".

En el mundo de Vox, con los bulos que están lanzando, "están ahora intentando hacer ver que el Gobierno se dedica a poner bien los trenes de Marruecos y no los de España", apunta el periodista, recordando todos los bulos que surgieron en la DANA y que además hubo gente ganando dinero con ellos: "Hubo gente desautorizando a la Cruz Roja para que le dieran a ellos el dinero, y luego hemos visto que han acabado con problemas serios".

Por último, Cué insiste en que nos fiemos solo de los organismos oficiales: "Desconfíen de la enorme masa de bulos que van a tener por delante", remata.

