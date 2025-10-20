Carlos Cué, a favor de dejar de cambiar la hora como pide Sánchez y apoya el PP: "En España no hay discusión"

Este lunes, Pedro Sánchez ha propuesto acabar con el cambio de hora en 2026 en la Unión Europea, es decir, que no se cambie la hora a lo largo del año y que nos quedemos siempre con el mismo horario.

"Ya no tiene sentido", ha señalado el mismo presidente Pedro Sánchez: el sistema actual "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", por lo que propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional.

El periodista de El País, Carlos E. Cué, se muestra a favor de esto, pero desde hace ya tiempo: "No sé quién lo apoya, realmente. La discusión en Europa parece importante, porque hay aún países que se resisten", pero no es el caso de España. "En España no hay discusión sobre esto, de hecho el PP lo apoya, y es muy llamativo que, por fin, el PP diga algo a favor del Gobierno", señala Cué.

Este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, toca cambiar la hora y las 03:00 serán las 02:00, por ende, dormiremos una hora más y nos adentraremos en el llamado horario de invierno, un horario que según los médicos, es mejor para la salud.

