¿QUÉ PARTICIPACIÓN ES DE SENTIDO COMÚN?

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, no concreta un dato mínimo de participación para que el referéndum del 1-O sea válido. Se limita a hablar de generalidades: "Tiene que haber una gran participación". Tras la insistencia de Cristina Pardo, que asegura que "no es serio" no concretar, Campuzano ha señalado que no van a fijar "ningún porcentaje para evitar boicots".