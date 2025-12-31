Camarero, a las personas que quieran comprarse una vivienda en 2026: “Cuanto antes se puede firmar una hipoteca, mejor"

"Los bancos han dejado claro que la guerra de precios que ha reducido el coste de las hipotecas no es sostenible", afirma Camarero, que señala que quienes esperen podrían perder las mejores condiciones disponibles y que las cuotas probablemente se mantendrán estables.

Vivienda, luz, agua, pensiones, tabaco, telefonía, cesta de la compra, impuestos… todo sigue subiendo. El Gobierno arrancará 2026 con un ómnibus social que pondrá a prueba su capacidad para contener el impacto de la inflación y proteger a los hogares, mientras que el escudo social medirá hasta dónde llegan las mayorías en el Congreso en un año electoral.

En medio de este panorama, quienes quieran comprarse una vivienda se enfrentan a un mercado que se está ajustando. El periodista económico José María Camarero, advierte sobre lo que puede pasar con las hipotecas: "Quienes ya están hipotecados se van a enfrentar a una especie de moderación del euríbor. No quiere decir que la cuota vaya a subir mucho, pero tampoco hay motivos para pensar que vaya a bajar. Y para quienes van a hipotecarse o comprar una vivienda, que sepan que los bancos han advertido que esta guerra de precios que ha reducido las hipotecas no es sostenible. Por eso digo: cuanto antes puedas firmar tu hipoteca, mucho mejor".

Según Camarero, la "guerra de precios" entre entidades bancarias que ha permitido acceder a tipos de interés más bajos está llegando a su fin. Esto significa que las oportunidades que se han visto en los últimos meses podrían desaparecer, y las hipotecas se estabilizarán sin grandes bajadas.

