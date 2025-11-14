Camarero explica por qué es una "buena medida" el confinamiento de las aves: "Podría haber desabastecimiento de huevos"

El periodista económico José María Camarero analiza cómo "positiva" la medida de Agricultura de confinar a las granjas avícolas al aire libre para evitar la propagación de la gripe aviar. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista económico de ABC, José María Camarero, explica cómo ha ido evolucionando el precio de los huevos debido a una serie de factores como, por ejemplo, los costes energéticos que tuvieron que asumir las empresas avícolas. "Y ahora, la puntilla ha sido el confinamiento de las aves" para frenar la propagación de la gripe aviar.

Este jueves entró en vigor la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de confinar a las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, o las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final por la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana.

Es decir, "lo que va a provocar que las gallinas que estaban en el campo se metan en lugares cerrados es que sufran más estrés, porque no están acostumbradas a este entorno, y, por lo tanto, pondrán menos huevos, y al haber menos huevos, es una condición más (junto con los factores de costes citados antes) para que suba aún más el precio, pero no quiere decir que se vaya a disparar, sino que puedan subir un poco más".

Ahora bien, tal como aclara el periodista, "el hecho de que las aves se confinen es una medida mejor que llegar a otras situaciones, como las que han pasado, por ejemplo, en EEUU, de que pueda haber si no se toman estas medidas preventivas, por tanto, que "suba un poco el precio de los huevos, puede ser algo mejor a que no haya huevos o que haya desabastecimiento si esa gripe aviar se extiende. Es una medida positiva", concluye Camarero. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación.

