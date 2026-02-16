Bustinduy propone una subida de impuestos a los 500 más ricos de España: "Se podrían recaudar más de 5.200 millones de euros"

El ministro ha destacado que "esa recaudación podría servir, por ejemplo, para financiar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil en España".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este lunes que se suban los impuestos a los más ricos de Europa. En España, "entrarían las personas que tienen más de 100 millones de euros", que "se estima que son unas 500", tal y como ha señalado el ministro, que ha indicado que sería "una tasa del 2%".

"Con esa tasa del 2% sobre esos patrimonios de 100 millones de euros o más se podrían recaudar en España más de 5.200 millones de euros, que podrían servir, por ejemplo, para financiar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil en España", ha defendido.

En este sentido, Bustinduy ha subrayado que esa tasa también permitiría "restaurar la progresividad del sistema fiscal", ya que, ha argumentado, "en España todos los trabajadores y asalariados pagan en función de sus ingresos y eso funciona de manera más o menos progresiva hasta que llegamos al 1% más rico, que ahí se desploma y pagan proporcionalmente en impuestos muchísimo menos que cualquier trabajador".

Para el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, "se trata de restablecer el suelo de justicia social y que quien más tiene, más contribuya a financiar los servicios públicos y lo que es de todos". "Creo que es algo de sentido común", ha expresado.

