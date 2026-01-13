Bustinduy carga contra Ayuso por su férrea defensa a Julio Iglesias: "Siempre está con los poderosos que abusan de los débiles"

El ministro de Derechos Sociales y Consumo asegura que no "sorprende" el mensaje de la presidenta madrileña, ya que "ya defendió a un cantante (Plácido Domingo) acusado por multitud de mujeres de estos comportamientos".

"Ayuso siempre está con los poderosos que abusan de los débiles". Así ha respondido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al mensaje publicado en la red social X por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que ha defendido abiertamente a Julio Iglesias después de que dos trabajadoras de sus mansiones hayan denunciado abusos sexuales.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha dicho Ayuso.

Un respaldo de la líder del PP madrileño que llega pese a que los relatos de las víctimas están respaldados por médicos y psicólogos, tal y como ha relatado Ana Requena, periodista de 'elDiario.es' y coautora de la investigación, en Al Rojo Vivo.

"Ayuso no falla, uno se desprestigia por sus actos, y la señora Ayuso lo hace por sus palabras", ha asegurado Bustinduy unos minutos más tardes en una entrevista con Antonio García Ferreras.

De hecho, el dirigente de Sumar recuerda que la presidenta madrileña hizo lo mismo al defender a Plácido Domingo después de destaparse un macroescándalo sexual en el que estaba implicado: "Ya defendió a un cantante acusado por multitud de mujeres de estos comportamientos".

"Ayuso siempre está con los poderosos que abusan de los débiles", ha añadido Pablo Bustinduy, que ha zanjado asegurando que este respaldo a Julio Iglesias es "lo mismo que hace con Netanyahu y Trump".

