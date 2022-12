Desde Bruselas apuntan su fórmula para mejorar la economía española a corto plazo, la ecuación para ellos es que bajemos cotizaciones sociales y para compensar, que subamos el IVA. ¿Qué se supone que conseguiríamos con eso? una subida del PIB de un 1% y también, según Bruselas, que el empleo suba también un 1%.



A Europa se suma el comité de expertos del Gobierno, a favor de bajar impuestos como el IRPF. Se trataría de que entrase en vigor el año que viene, ya en enero, bajándolo en todos los tramos, aunque no a todos por igual.



También han aconsejado ampliar los mínimos exentos e incluso se baraja que haya más ventajas fiscales para madres con niños de menos de 3 años.



Eso por un lado, pero por otro quieren eliminar algunos impuestos, son los impuestos verdes que tienen las comunidades autónomas, los que tienen las grandes superficies, de agua embalsada, emisiones, o los cánones que se ha impuesto a la energía eólica, vertidos y residuos.



Se trataría de eliminar estos y establecer otros con un carácter más uniforme, no cada comunidad por su cuenta.



En contra, cabe destacar que las subidas de otros impuestos o el tema de la vivienda. No solamente los expertos recomiendan eliminar la desgravación por compra de vivienda con carácter retroactivo, sino que además piden penalizar en el IRPF el hecho de que tengamos vivienda en propiedad, sea la habitual o la segunda residencia.



Y por otra parte, el IVA, sería no tanto subir el general, sino recolocar productos que están en el IVA reducido y pasarlos al General, es decir, pagar más por ellos, además de subir, claro el IVA.