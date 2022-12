José Bono ha mostrado durante su entrevista en 'Al Rojo Vivo' su rechazo a que el PSOE lleve a cabo un pacto con Izquierda Unida. "Comprendo un entendimiento como el que se está produciendo en Andalucía, pero no veo conveniente para España un gobierno de coalición del PSOE con Izquierda Unida, al PSOE no se le puede situar fuera de un campo de moderación", ha expresado.

Este domingo, el expresidente del Congreso estuvo en un mitin del PSOE en Almería junto al secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En el acto, Bono destacó que "toda España mira a Susana Díaz" y pidió el voto para su formación. "Que nadie se arrugue, porque si en Andalucía os arrugáis el mal es grave. Tenéis un poder extraordinario, Susana Díaz representa esperanzas que no pueden frustrarse y que dependen de vosotros", dijo.



En este sentido, destacó que Susana Díaz tiene carácter de "líder político con fuerza y ganas de ganar" y criticó al PP: "Nosotros no somos tan listos como Cañete o como el finiquito en simulación de Cospedal, aspiramos a ser inmensamente humanos".



Asimismo, en uno de sus últimos actos públicos, José Bono pidió junto con la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, abrir un proceso hacia una 'tercera España'. Fue durante la presentación del último libro del periodista Pedro J. Ramírez. Entonces, el socialista habló de "alumbrar una tercera vía de libertad y tolerancia desterrando el odio político y sabiendo perdonarse mutuamente". Además, Bono se preguntó si "¿acaso no debería dar miedo que ilícitamente se trabaje por la secesión de Cataluña?".