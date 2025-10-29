Carlos Bonastre, del día de la DANA: "La Generalitat tuvo muy en cuenta no alarmar más de la cuenta porque venía el puente del 1 de noviembre"

Carlos Bonastre, periodista valenciano de laSexta, quiere apuntar un dato clave para "entender lo que pasó el día de la DANA", para entender por qué la Generalitat no actuó como debía haberlo hecho. En el vídeo, toda la información.

En el día en que se cumple un año de la peor tragadia que ha vivido Valencia en su historia reciente, 'Al Rojo Vivo' está recordando cómo, desde primera hora de la mañana de aquel fatídico 29 de octubre de 2024, el programa estaba ofreciendo toda la información meteorológica necesaria de la DANA. Había información para poder haber mandado esa alerta a los móviles desde mucho antes de lo que se hizo (20:11).

Por ello, el periodista Pedro Vallín aseguraba en Al Rojo Vivo que "aun con una DANA de unas dimensiones inesperadas, los mecanismos ordinarios de emergencias funcionaron bien", y que "si se hubiesen tomado las decisiones políticas adecuadas, la dimensión humana de la tragedia seguramente serían otras".

Tras sus palabras, el periodista valenciano de laSexta Carlos Bonastre quiere apuntar "un dato clave para entender lo que pasó" el día de la DANA: "Estábamos a 29 de octubre, es decir, a vísperas del puente festivo del 1 de noviembre, y Valencia es un destino turístico importante, por lo que la Generalitat tuvo muy en cuenta y muy a cuenta gotas la información que se daba, para no alarmar más de la cuenta porque venía un puente festivo en el que se iba a desplazar mucha gente allí".

Y esto, añade e informa Bonastre, "afectó entre otras muchas cosas, a la hora de solicitar al Gobierno de España la movilización de la UME. No se hizo hasta las 20:30, después de haber mandado la alerta a los móviles". Solo se traladaron a la zona de Utiel, informa Bonastre, que a primer ahora de la tarde se produjeron las primeras inundaciones, pero no en el resto.

Algo que critica también Antonio García Ferreras: "Lo que pretendía la Generalitat es que nadie dificultara el puente ni las ocupaciones hoteleras".

