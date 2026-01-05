Blas Moreno explica la 'doctrina Monroe' a la que se aferra Trump: "Lo miremos por donde lo miremos, lo que ha hecho es ilegal"

Y es ilegal, explica Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', "desde el punto de vista internacional, pero también desde el derecho federal estadounidense". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Con los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Donald Trump se saltó las dos líneas que prometió respetar: el intervencionismo y la reconstrucción nacional, algo que justifica con la conocida como 'Doctrina Monroe', proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, que advertía a las potencias europeas de que no debían colonizar ni intervenir en América, a cambio de que EEUU no se metiera en asuntos europeos, estableciendo el lema "América para los americanos".

"No merece la pena que estando ya a día 5 de enero (la captura se produjo el 3), sigamos hablando de la legalidad, porque lo que está claro es que lo que ha hecho Trump es ilegal de cabo a rabo, lo miremos por donde lo miremos", asegura Blas Moreno, codirector y editor jefe de 'El Orden Mundial'.

Y lo es, añade el experto, "desde el punto de vista del derecho internacional, pero también desde el derecho federal estadounidense". Pero además, y enmarcándolo dentro de la 'Doctrina Monroe', que estableció que "EEUU, que comenzaba ya a ser una potencia importante en el siglo XIX, no iba a permitir que ninguna potencia extranjera extraamericana, de fuera del hemisferio, tenga algo que decir en el hemisferio".

Pero lo que es "interesante", continúa Moreno, es que "Trump, lejos de mantener esa doctrina estadounidense de la Guerra Fría y de principios del siglo XX, de EEUU quiere influir en todo el mundo, ahora se repliega y dice que lo que le interesa es América". Es decir, no le interesa Oriente Medio ni Europa ni Asia, sino América. "Y esto lo traslada de forma evidente con el ataque a Venezuela, pero también tiene una estrategia más amplia de influencia económica, diplomática y de conseguir que en toda América Latina haya gobiernos afines", subraya, destacando los ejemplos de Argentina o Chile.

Por tanto, tal como remata el experto, "lo de Venezuela es la punta del iceberg, pero hay mucho más en la estrategia estadounidense por controlar América Latina". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis internacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.