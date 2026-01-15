Blas Moreno, tras el empeño de Trump con Groenlandia: "Europa ya se ha dado cuenta de que va en serio"

"El servicio de inteligencia danés ya no habla de EEUU como aliado, sino como amenaza de Dinamarca", apunta el editor jefe de 'El Orden Mundial', Blas Moreno. En el vídeo, los detalles de su análisis.

En la reunión celebrada este pasado miércoles entre representantes de EEUU, Dinamarca y Groenlandia, los gobiernos de estos últimos han intentado dejar claro a enviados de Donald Trump que Groenlandia no está en venta y que no tiene voluntad de pasar a ser estadounidense. Pese a esto, EEUU sigue empeñado en la isla y sigue sin descartar la utilización de fuerzas armadas.

Lo que está claro, apunta Antonio García Ferreras, antes de dar paso al análisis del editor jefe de 'El Orden Mundial', Blas Moreno, es que "Europa ya se ha enterado de que Trump va en serio y va con todo a por Groenlandia".

"Y ya era hora de que se enterase", asiente, por su parte, Moreno. "El servicio de inteligencia danés ya no habla de EEUU como aliado, sino como amenaza de Dinamarca", asegura Moreno.

Es decir, "ya nos hemos dado cuenta, y ya era hora, de que Trump va en serio, que toda esta presión no es una herramienta de negociación para sacar alguna concesión, ni una forma de acobardar a un rival más débil para obtener una concesión económica, sino que Trump quiere anexionarse la isla", concluye el experto. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.