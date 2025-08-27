Ahora

Blas Moreno analiza el futuro del conflicto entre Rusia-Ucrania: "Si Ucrania no tiene el apoyo de EEUU y Europa a largo plazo va a perder la guerra"

El codirector y editor de El Orden Mundial considera que "la presión de Trump para que se reúnan Putin y Zelenski será poco fructífera, porque Putin mantendrá sus demandas, nunca ha renunciado a ellas".

Blas Moreno, codirector y editor de El Orden Mundial, ha analizado la situación entre Rusia y Ucrania y las negociaciones mediadas por Estados Unidos: "Trump, desde un principio, no ha entendido la lógica del conflicto en Ucrania". Según ha esbozado, esa lógica pasa porque "Putin no quiere renunciar a lo que ha conseguido y, además, quiere avanzar y conquistar más".

El analista ha señalado que "Putin ha intentado en alguna ocasión convencer a Trump de que busca negociar: se hace fotos con él, incluso visita Alaska, pero al mismo tiempo sigue atacando a Ucrania cada día".

En este contexto, Moreno considera que "la presión de Trump para que se reúnan Putin y Zelenski será poco fructífera, porque aunque puedan sentarse juntos, Putin mantendrá sus demandas, nunca ha renunciado a ellas".

Sobre el lado ucraniano, ha subrayado que "Zelenski está asediado por la presión militar: las ciudades ucranianas siguen siendo castigadas y, aunque ha incrementado la capacidad de defensa, sigue sin ser suficiente sin el apoyo de Estados Unidos y Europa. Si no lo tiene, en el largo plazo Ucrania perderá la guerra".

