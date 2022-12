Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, asegura que si hay algo volátil en la vida son los mercados. "Los mercados hoy día te bendicen, y mañana te maldicen. Yo creía que quien votaba era los ciudadanos".



Bernardos cree que el ministro Montoro le da mucha más importancia a los mercados que a los ciudadanos, "y en eso se equivoca". Bernardos defiende que "los mercados no son gilipollas ni los ciudadanos tontos".



El profesor de economía reconoce que los dos últimos años han sido muy duros, pero recuerda que los próximos años también serán difíciles. "El Gobierno ha sido cobarde y no ha realizado cosas que hubieran beneficiado notablemente a la economía del país. Si hubieran bajado las pensiones más altas, no incumpliríamos el déficit".



Con respecto a una posible subida del IVA, Bernardos asegura que muchos productos subirán del 10 al 21% de IVA "siguiendo las directrices de Alemania". Gonzalo Bernardos tiene claro que "el PP bajará los impuestos en 2015 para ganar las elecciones", algo que el economista define como 'bajada cosmética'.