Ahora

El futuro de Venezuela

Bernardos asegura que el petróleo venezolano para EEUU supone "migajas": "Venezuela tiene una estructura petrolífera destrozada"

El economista ha indicado que el petróleo venezolano para Estados Unidos puede significar "prácticamente nada" porque está muy en el subsuelo y los costes de extracción son muy superiores. Además, existe una sobreoferta.

Bernardos asegura que el petróleo venezolano para EEUU supone "migajas": "Venezuela tiene una estructura petrolífera destrozada"

Gonzalo Bernardos se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que cree que el petróleo venezolano para Estados Unidos puede significar "migajas, prácticamente nada".

El economista ha recordado que Venezuela puede tener el 17% de las reservas de petróleo mundiales. Sin embargo, "solo produce el 1%". Además, cuenta con una estructura petrolífera que está "destrozada".

A esto se le suma que el petróleo está "muy en el subsuelo", por lo que los costes de producción son superiores que en otros lugares.

De esta forma, ha señalado que, en un mundo donde el petróleo estuviera a 100 dólares el barril, sería estupendo. "Sin embargo, lo que vamos es a un mundo en el que va a estar en los 60 dólares o menos porque hay sobreoferta", ha aclarado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los cinco presos españoles liberados por Venezuela ya han aterrizado en Barajas y se dirigen a sus ciudades de origen
  2. Feijóo mintió: admite ahora ante la jueza que no recibió ninguna información de Mazón el día de la DANA
  3. La nueva financiación daría a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 aunque es difícil que vea la luz
  4. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  5. Irán se cierra al mundo y corta internet en un intento de controlar las protestas que sacuden el país: hay 45 muertos
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid