Bernardos asegura que el petróleo venezolano para EEUU supone "migajas": "Venezuela tiene una estructura petrolífera destrozada"

El economista ha indicado que el petróleo venezolano para Estados Unidos puede significar "prácticamente nada" porque está muy en el subsuelo y los costes de extracción son muy superiores. Además, existe una sobreoferta.

Gonzalo Bernardos se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que cree que el petróleo venezolano para Estados Unidos puede significar "migajas, prácticamente nada".

El economista ha recordado que Venezuela puede tener el 17% de las reservas de petróleo mundiales. Sin embargo, "solo produce el 1%". Además, cuenta con una estructura petrolífera que está "destrozada".

A esto se le suma que el petróleo está "muy en el subsuelo", por lo que los costes de producción son superiores que en otros lugares.

De esta forma, ha señalado que, en un mundo donde el petróleo estuviera a 100 dólares el barril, sería estupendo. "Sin embargo, lo que vamos es a un mundo en el que va a estar en los 60 dólares o menos porque hay sobreoferta", ha aclarado.

