Berlín advierte que la situación de Mazón y el PP "visibiliza la incapacidad de equipo, las negligencias, la mediocridad del partido"

El experto analiza en Al Rojo Vivo la crisis de Mazón y su impacto en el PP, subrayando los límites de Feijóo para actuar, la falta de castigo en las encuestas y la incapacidad de la izquierda para aprovechar la situación.

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín ha analizado la crisis que atraviesa Mazón y las consecuencias que esta puede tener para el Partido Popular. El analista ha comenzado señalando que "la potestad de Feijóo tiene límites: no puede expulsar a un presidente electo, y supongo que eso condiciona la posible respuesta del partido".

Berlín ha apuntado además que Mazón "puede aspirar a una cierta huida hacia adelante durante unos meses, pero no mucho más". Aun así, ha matizado que "las encuestas no están castigando al PP de una manera proporcional al nivel de impopularidad que tiene ahora mismo Mazón", y ha añadido que "la izquierda tampoco está sabiendo capitalizarlo".

En ese punto, Antonio García Ferreras ha intervenido para recordar que "no es una cuestión de encuestas, sino de dignidad, de respeto, de sensibilidad".

Berlín ha retomado la palabra para trazar un retrato más duro: "Viendo a Mazón, no parece que la moralidad sea su gran motor. Una persona que se encierra durante horas en un restaurante mientras ocurre la mayor catástrofe con vidas humanas de por medio, sin que se sepa qué estaba haciendo, desde luego no demuestra que la moralidad pese demasiado en su forma de actuar".

Y ha concluido su análisis apuntando que "esa huida hacia adelante desgasta mucho al PP porque visibiliza demasiadas cosas". Según Berlín, el caso ha dejado al descubierto "la incapacidad del equipo al completo —no solo la de Mazón—, las negligencias encadenadas, la mediocridad de los portavoces, de los intermediarios y del resto de los consejeros".

En definitiva, ha dicho, "este episodio ha escenificado a un PP que presume de rodearse siempre de los mejores y que, en cuanto se le pone la lupa encima, muestra un equipo que parece la banda de Pancho Villa".