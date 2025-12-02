Beatriz Parera, sobre Sánchez: "Da la razón a Junts cuando acusaba al Gobierno de ser unos trileros"

La periodista ha destacado que el PSOE solo ha ofrecido esas "ventajas" a Junts en el momento en el que "se han visto desesperados" y se han dado cuenta de que las amenazas del partido de Puigdemont eran "una realidad".

Pedro Sánchez ha admitido la "gravedad" de la crisis con Junts y ha anunciado un paquete de medidas para intentar la reconciliación. El presidente del Gobierno ha asumido "incumplimientos" en lo acordado con los de Puigdemont. Además, ha insistido en que "la mano está tendida", reafirmándose en su intención de agotar la legislatura.

Beatriz Parera se ha pronunciado sobre estas declaraciones, confesando que no sabe si el PSOE se da cuenta de que con esta "seducción" por tierra, mar y aire, le está dando la razón a Junts cuando acusaba al Gobierno de ser unos "trileros".

"Solo han ofrecido esas ventajas en el momento en el que se han visto desesperados, cuando se han dado cuenta de que las amenazas eran una realidad", ha recalcado.

Pese a todo, la periodista ha confesado que le extrañaría que ahora Puigdemont decida dar "marcha atrás" después de haber realizado una consulta a su militancia.

