Basteiro recurre a una canción de Sabina para explicar la situación entre Junts y el Gobierno: "Este 'adiós' no maquilla un 'hasta luego'; este 'nunca' no esconde un 'ojalá'"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la ruptura entre Junts y el Gobierno: señala la competencia de Puigdemont con Aliança Catalana y advierte que, aunque Junts no apruebe los Presupuestos, todavía apoyará algunas iniciativas.

El periodista Daniel Basteiro ha ofrecido en Al Rojo Vivo varias claves para entender la ruptura entre Junts y el Gobierno. Entre ellas, ha destacado la competencia que el partido de Carles Puigdemont enfrenta con Aliança Catalana:"Creo que Puigdemont está intentando capitalizar un voto de indignación que, en este momento, le está robando Aliança Catalana, frente a un PSC o una Esquerra Republicana que se mantienen en una posición más paxistas".

Respecto a la estabilidad del Ejecutivo, Basteiro ha señalado:"Las cosas siguen igual, pero un poco peor. No es que Junts fuera a aprobar los Presupuestos, pero ahora esos Presupuestos parecen ciencia ficción".

Aun así, el periodista ha subrayado que Puigdemont "no ha apretado el botón nuclear" y ha matizado que su partido "seguirá apoyando algunas iniciativas parlamentarias".

Para cerrar su análisis, Basteiro ha recurrido a una canción de Joaquín Sabina para resumir el momento político:"Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá".

Y ha concluido con un matiz de esperanza:"Todavía hay puertas abiertas, y el PSOE y el Gobierno aún pueden cumplir algunos de los compromisos que Junts considera incumplidos".