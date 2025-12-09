Basteiro, sobre los 'protocolos de la vergüenza': "No era un borrador como decía Ayuso, sino un documento oficial que se aplicó con total meticulosidad"

Carlos Mur y Pablo Busca, dos exaltos cargos de Ayuso no se han personado en los juzgados para declarar por esos llamados protocolos. En el vídeo podemos ver el análisis del periodista Daniel Basteiro.

Carlos Mur y Pablo Busca, dos exaltos cargos de Isabel Díaz Ayuso, dos de los responsables de los ya llamados 'protocolos de la vergüenza' de la Comunidad de Madrid, durante la pandemia del COVID-19, no se han personado en los juzgados y, por ello, pedirán para ellos "búsqueda y captura".

Por su parte, Javier Martínez Peromingo, el creador de dichos protocolos, ha reconocido ante el juez queeran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso. Tras conocer esta noticia, el periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, sostiene que "escuchando al que sí ha comparecido, podemos entender por qué Mur está ilocalizable".

"Estamos hablando de un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria", afirma Basteiro. Esto es, según el protocolo, si el residente padecía una dependencia física o un deterioro cognitivo no se le derivaba a un hospital, "un motivo que nada tiene que ver con las posibilidades de sobrevivir", aclara el periodista.

Es cierto, no obstante, apunta Basteiro, que "en la pandemia se tuvieron que tomar decisiones dolorosísimas ante un colapso sanitario", pero "en ningún sitio como en la Comunidad de Madrid se pusieron este tipo de criterios aplicados a rajatabla, a pesar de que, según Ayuso, era solo un borrador o eran las 'mierdas de la oposición' o era eso de que 'se iban a morir igual'. Es decir, todo este tipo de desplantes que hemos visto durante todos estos años".

Porque no, no era un borrador, como decía Ayuso, insiste y explica el periodista, sino "un documento oficial firmado electrónicamente que se aplicó con total meticulosidad y cuya aplicación significó que en lo peor de la pandemia no se derivaron a hospitales pacientes que merecían esa atención hospitalaria".

Ni tampoco, continúa el periodista, se medicalizaron las residencias, "a pesar de que se dijo que se haría, ni se derivaron al hospital de Ifema, del que tanto sacaba pecho la Comunidad de Madrid mientras construía otro con un pelotazo (Zendal), ni tampoco se derivaron a hospitales privados a pesar de que la comunidad tiene el control sobre ellos, salvo, eso sí, que tuvieran un seguro privado", zanja Basteiro. En el vídeo podemos ver completo su análisis.

