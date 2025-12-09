Ahora

Violencia machista

Basteiro, sobre el caso Salzar: "El PSOE ha actuado tarde y mal y es algo que reconoce hasta el propio presidente"

El periodista Daniel Basteiro analiza en Al Rojo Vivo el impactoque puede tener el caso Salazar en el PSOE. En el vídeo, los detalles.

Basteiro

El periodista Daniel Basteiro, de Bloomberg News, analiza las consecuencias que está teniendo para el PSOE el ya llamado caso Salazar, que podría poner en riesgo el voto femenino que permitió a Sánchez resistir el 23-J.

En este caso, afirma Basteiro, "el PSOE ha actuado tarde y mal, y es algo que ya reconocen desde el presidente del Gobierno, que dice asumir en primera persona la responsabilidad, hasta dentro del partido".

Según los politólogos, continúa el periodista, aseguran que los electores ven la corrupción de los demás y no la suya, pero "los delitos sexuales, el acoso y las actitudes y comportamientos machistas pueden hacer un boquete en el electorado socialista", tanto es así que "ya lo estamos viendo en cómo está bajando la intención de voto en las mujeres que fueron claves para que Sánchez revalidase su puesto en la presidencia del Gobierno".

