Baldoví está "convencido" de que Mazón no dejará de ser aforado: "Tiene pánico a comparecer delante de la jueza de Catarroja"

El portavoz de Compromís en Les Corts ha entrado en directo en Al Rojo Vivo para valorar la comparecencia del todavía president, en la que ha anunciado su salida del Govern: "Ha demostrado ser un president indigno hasta el último día, aunque veremos si es el último".

Sin nombrar ni una sola vez la palabra dimisión, Carlos Mazón ha anunciado su salida del Gover en la comparecencia que ha tenido lugar este lunes a las 09:30, una comparecencia en la que Mazón ha tirado de tirado de victimismo y ha culpado al Gobierno de Sánchez y a la AEMET y a la CHJ de lo que pasó, obviando, por ende, la investigación de la jueza de Catarroja, Nuría Ruíz Torralba, la magistrada que investiga la gestión de la DANA. En su auto, asegura que había información "sobrada" que el Govern "ignoró".

"Hace cinco minutos, aún Mazón no había presentado su dimisión, por tanto, hasta que no lo haga, sigue siendo president, y no president en funciones", ha afirmado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, en una entrevista en Al Rojo Vivo. Sigue por tanto, "insultando a las víctimas, al pueblo valenciano y a la Generalitat Valenciana", añade el diputado, quien remata: "Se ha demostrado que es un president indigno hasta el último día, aunque veremos si es el último".

La Generalitat dependerá ahora de los votos de PP y Vox para anunciar el nuevo sucesor de Carlos Mazón, por lo que "todo depende de Vox", aunque "ya llevamos un año dependiendo de Vox", ha recordado Baldoví.

"Mazón vendió hace un año su alma a Vox y se encomendó para seguir gobernando gracias a sus votos", subraya Baldoví, lamentando que en la Comunidad Valenciana han tenido "la inmensa desgracia de ser el laboratorio de pruebas de lo que podía ser un Gobierno de PP-Vox en el Estado, un gobierno pilotado y tutelado por Vox".

Baldoví: "Los bulos que ha repetido Mazón, los ha desmentido la jueza"

Por otro lado, en cuanto los ataques que Mazón ha hecho al Gobierno central, asegurando que él [Mazón] pudo "cometer errores" pero por la falta de información de los otros, Baldoví ha confesado que "siempre es lo mismo": "Lo vimos con el accidente del metro o con el Yak 42... Todos los demás siempre tienen la culpa menos ellos".

Y todos esos bulos [de la DANA] que Mazón ha repetido de nuevo hoy en su comparecencia, "ya se ha encargado la jueza de la d eDANA de desmentirlos categóricamente en todos sus autos", ha asegurado Baldoví, recordando que Mazón estaba comiendo cuando "todos estábamos viendo las imágenes de lo que ocurría".

Este mismo lunes, justo cuando el diputado de Compormìs hablaba para Al Rojo Vivo, Maribel Vilaplana, la periodista que comió ese fatídico 29 de octubre con Mazón en El Ventorro durante cuatro horas, comparecía ante la jueza de Catarroja. Vilaplana ha relatado cómo el president estuvo "constantemente" pendiente del teléfono, aunque parecía "no tener prisa".

Por todo ello, Baldoví admite "estar convencido" de que Mazón no dejará de ser aforado, de hecho, ha anunciado su dimisión, pero no dejará el acta de diputado, por lo que sigue siendo aforado y la jueza no puede investigarle): "Tiene pánico y terror de comparecer delante de la jueza de Catarroja, por tanto, hará lo que tenga que hacer, pero no dejará el aforamiento".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista, donde también ha valorado las palabras de Feijóo, apoyando la comparecencia de Mazón y señalándola de "ejemplo".

