Entrevista en Al Rojo Vivo

Baldoví define a Mazón como un "pelele" en manos de la extrema derecha: "Ha atado su futuro a Vox"

¿Qué ha dicho? El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas ha calificado de "dramático" ver cómo la derecha está comprando en Valencia la "basura ideológica" de Vox.

Carlos Mazón ha vuelto a plegarse a Vox asumiendo los discursos y postulados de la formación de ultraderecha que preside Santiago Abascal. Tras hacerlo para sacar adelante los Presupuestos, ahora ha vuelto a hacerlo para seguir al frente de la Generalitat y ha pactado con ellos diferenciar a los migrantes en las estadísticas, acabar con el lenguaje inclusivo en Les Corts y eliminar comisiones como Igualdad y Derechos Humanos.

Joan Baldoví ha indicado que estas decisiones nos llevan a "retroceder muchos años" y a "cercenar luchas de mucho tiempo", señalando que esto obliga a que siempre estén luchando por conservar los objetivos que se han logrado a lo largo del tiempo.

"Si Vox le pone una hipoteca al 40% de interés, Mazón la firma", ha asegurado, indicando que el presidente de la Comunidad Valenciana "ha atado su futuro" a la extrema derecha. "Resulta difícil distinguir al PP valenciano de Vox", ha asegurado.

Un vínculo que ha dejado claro que se ha creado para poner "cortinas de humo" sobre la DANA. "Vox va directo a imponer su ideología y el PP se la compra"; ha lamentado.

"Cuesta pensar que esta es la derecha europea y tolerante que deberíamos tener", ha confesado, definiendo a Carlos Mazón como un "pelele" de la extrema derecha.

De esta forma, el diputado de Compromís ha indicado que el drama actual de Valencia es ver cómo el PP cada día se "parece" más a Vox y "compra su basura ideológica".

