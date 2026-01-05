Los bailecitos de Maduro que colmaron la paciencia de Trump: “¡No a la guerra!”

Nicolás Maduro reaccionó a las amenazas del presidente de Estados Unidos con bailes y cánticos al ritmo de "no war, yes peace". Una actitud que parece que fue el detonante para que Trump decidiese intervenir.

La tensión entre Estados Unidos ha ido aumentando en las últimas semanas hasta finalizar con la captura de Nicolás Maduro. Desde hace tiempo, Donald Trump ya advertía de que esto era algo que podía suceder. De hecho, llegó a ofrecer una recompensa para quien diese información para detener al venezolano.

Unas amenazas a las que Maduro reaccionaba con bailes y cánticos. En estos últimos días era habitual verle bailando al ritmo de "no war, yes peace", algo que parece que no gustó nada al estadounidense.

En EEUU parece que estaban hartos de estas imágenes, y es que se tomaban estas reacciones de Maduro como una burla, un comportamiento con el que demostraba que no se estaba tomando en serio las palabras de Trump.

De esta forma, parece que esto fue lo que acabó colmando la paciencia de Trump, que ha terminado capturando a Maduro y a su mujer para que comparezcan en lo juzgados.

