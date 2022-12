"Sensible, serio, ambicioso, necesario para este país", son palabras del propio Aznar definiéndose a sí mismo y lo hace en una entrevista al diario 'El País', por primera vez en 14 años. Le dedican diez páginas.



Un expresidente que ultimamente ha mostrado una cierta discrepancia con quien le tomó el relevo, Mariano Rajoy. Pero esta vez, pasa-palabra. "Hablemos de otra cosa" es lo que responde cuando le preguntan si el gobierno actal sigue el proyecto que él inció.



o deja ninguna duda sin embargo, al afirmar que "las cosas en política tienen que tener continuidad. No se puede empezar de cero cada cuatro años". Cuenta el diario que hay quien dice dentro el PP que con la mayoría absoluta de Rajoy se mató al padre, que hay quien le da por acabado en el terreno político.



Aznar confiesa que no se arrepiente de no presentarse a un tercer mandato en 2004, "la tomé deliberadamente, pensaba que era bueno para mi país". Pero lo cierto es que noha descartado de manera contundente volver. Dice que "tú puedes dejar la política dice, pero es la política la que nunca te deja a ti, te persigue hasta el final de tu vida".



Su lado más orgulloso sale con su gran proyecto, la Fundación FAES. Que, por cierto, se empeña en desvincular del Partido así: "No tenemos que pedirles, en referencia a los populares, permiso para hacer nada". Además, añade: "Nuestros papeles los conoce de antemano la Moncloa y nunca han metido la pluma en ellos".