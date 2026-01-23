ARV desmonta el bulo que afecta a una invitada de laSexta Xplica tras el accidente de Adamuz: "El vídeo es falso"

Las redes sociales se han inundado de bulos sobre el accidente de tren. Entre ellos, un vídeo generado con IA donde se puede escuchar a una invitada de laSexta Xplica decir que con el PP "habrían muerto más personas". Unas declaraciones que nunca se produjeron.

Las redes sociales se han vuelto a llenar, una vez más, de mentiras. En esta ocasión, son varios los bulos que se están viralizando sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

Jesús Espinosa ha mostrado en Al Rojo Vivo algunos de ellos. Se trata de imágenes reales, pero antiguas, que se muestran como si fuesen del trágico suceso o vídeos realizados con inteligencia artificial.

Entre ellos, se ha difundido un vídeo completamente falso hecho con IA donde se puede escuchar a una invitada de laSexta Xplica decir que "si gobernase el PP, habrían muerto más personas" en el accidente. Unas declaraciones que ella nunca realizó.

En concreto, las imágenes corresponden a una intervención emitida el 18 de marzo de 2023. En el fragmento original, emitido mucho tiempo antes de este accidente, se puede escuchar cómo esta invitada, Maribel Mesón, realiza unas declaraciones que nada tienen que ver con lo que se está difundiendo.

En ese programa, ella hablaba en la tertulia de José Yélamo sobre pensiones y educación. "Los mayores hemos dado, hasta el día de hoy, todo por una sociedad que me parece que la estáis desbanalizando. Lo importante en este momento es que los mayores y nuestros pequeños vivan en condiciones dignas", se le puede escuchar decir en el vídeo original.