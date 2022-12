Javier Aroca opina que el caso Bárcenas está marcado por la trama Gürtel, y dentro de esta, se encuentran el ‘Bárcenasgate’ y el ‘caso Sepúlveda’. “Tiene que haber una entidad superior a Bárcenas que mande en todo este entramado", sentencia Aroca.

"No me vale la estrategia que se están montando porque la clave no está en lo que haya hecho el sinvergüenzas de Bárcenas, la clave es el papel que ha jugado el extesorero en una trama mayor”, reflexiona el antropólogo.

En cualquier caso, los movimientos del extesorero son un detonante para el entramado opina Ferreras, a lo que el antropólogo contesta con una metáfora. “Al Capone hizo lo que hizo porque Chicago no era un convento. Bárcenas hace lo que hace porque el PP no es tampoco un convento”, opina Aroca, que para clarificar el caso utiliza un símil futbolístico: “Bárcenas dentro del partido es el centrocampista, el que reparte el juego. La responsabilidad de Bárcenas es grande, pero la más grande”.