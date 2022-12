La huelga de la Educación afecta a 10 millones de padres, 5 millones de estudiantes y 800.000 profesores. Los centros concertados de Cataluña también se han unido a la protestas educativa, pese a que muchos creen que la 'Ley Wert' les beneficia.

Carlos Armengol, presidente de la Escola Cristiana, apunta que "los centros concertados de Cataluña estamos mayoritariamente en contra de la LOMCE".

Armengol defiende que la reforma educativa no va a ayudar en nada a la educación. "No cabe otra postura que el rechazo a la 'Ley Wert'. No podemos aceptarla". El presidente de la Escola Cristiana sostiene que el modelo lingüístico que existe en la escuela catalana es un "modelo de éxito".