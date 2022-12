Araceli Ortiz, secretaria de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha criticado el propósito de Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, de multar a quienes lleven a cabo un 'mal uso' de la Sanidad.



Ante el cambio de opinión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la voluntad de estudiar esta propuesta, Ortiz expresa que no está sorprendida, "ya nos tiene acostumbrados".



Araceli Ortiz considera que con esta iniciativa se está criminalizando al paciente y denuncia que "los problemas de la Sanidad pública tienen mucho que ver con los recortes. Hay demoras impresionantes para especialistas y pruebas y las personas utilizan las urgencias como una alternativa. La culpa no es de los pacientes, es de los recortes".



Preguntada sobre si cree que existe un abuso de la sanidad, Ortiz expresa que "no existe abuso de ninguna manera, se han cerrado puntos de atención de urgencia, la atención primaria tiene un horario muy limitado y las personas no tienen la educación sanitaria para manejar su patología y saber cuál es sitio adecuado al que deben ir. Acuden a los servicios de urgencia, los únicos que saben que están abiertos de forma permanente".



La secretaria de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública interpreta que lo ocurrido encierra detrás una intencionalidad, "el señor Sendín ha lanzado un globo sonda y la ministra lo recoge y trata de sacarlo adelante. Tiene una finalidad clara".