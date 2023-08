En la tertulia política de Al Rojo Vivo de hoy viernes 4 de agosto, se ha abordado el terma de actualidad del acuerdo firmado en la región e Aragón por PP y Vox y la actitud del líder del PP Jorge Azcón, de no acudir a la firma, para evitar la foto con Vox. El periodista Antonio Maestre argumentaba que "los acuerdos de Gobierno no se pueden hacer en una reservado como las reuniones con el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal. No te puedes esconder y avergonzarte de la relación que tienes con los fascistas, cuando le das consejerías y cargos en el Gobierno". El PP de Aragón le ha decido a sus socios de Vox dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

"Hemos visto que el PP no tiene problemas en pactar con Vox hasta el punto de humillar, despreciar y hasta prácticamente arrastrar por el sueño a una de sus candidatas como María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, el PP pone por encima los acuerdos de Gobierno con Vox antes que la honorabilidad d sus miembros de partido", ha asegurado el periodista.

De este modo, entiende Maestre que "nadie -salvo Vox- quiera hablar o pactar con el PP". Porque tal como afirma el periodista, "lo primero que tendría que hacer el PP es enmendarse a sí mismo y antes de hacer cualquier tipo de consideración, antes de que el PSOE se plantease siquiera hablar con el PP, es que cumpla la Constitución y que renueve el Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J), porque el PP lleva 5 años incumpliendo la Constitución de forma sistémica y un partido que no cumple con la Constitución está totalmente deslegitimizado para exigir absolutamente nada".